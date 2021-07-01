Маас: Европа заинтересована в развитии экономических связей с Россией
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о том, что Европа не может быть заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией. По его словам, подобная ситуация привела бы к сближению Москвы с Пекином.
"Я считаю, что для нас в Европе сложилась бы сложная ситуация, если бы экономические отношения с Россией были бы невозможны", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве.
Маас подчеркнул, что "создание самого большого экономического блока в мире" не может отвечать интересам Евросоюза, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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