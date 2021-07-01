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Казахстан признал ковидные паспорта шести стран

Казахстан признал ковидные паспорта шести стран

Казахстан признал действительными ковидные паспорта шести стран. Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач республики Ерлан Киясов.

"Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы", - говорится в постановлении.

Отмечается, что постановление вступает в силе со дня подписания – 1 июля.

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Вестник Кавказа

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