Казахстан признал ковидные паспорта шести стран

Казахстан признал действительными ковидные паспорта шести стран. Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач республики Ерлан Киясов.

"Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы", - говорится в постановлении.

Отмечается, что постановление вступает в силе со дня подписания – 1 июля.