Соратницу Пашиняна будут судить за оскорбление "идиоткой"

Независимый депутат армянского парламента Тагуи Товмасян подала в суд на вице-спикера, члена правящей фракции "Мой шаг", Лену Назарян, соответствующая информация опубликована на сайте судебной информации datalex.am.

Истица хочет получить от коллеги публичные извинения, а также денежную компенсацию, точная сумма которой не указывается, передает Sputnik Армения.

Иск был подан накануне, он уже направлен судье Сергею Саакяну. День, в который состоится первое заседание, пока не определен.

Напомним, 3 июня Назарян после выступления Товмасян, ранее входившей в состав правящей фракции, случайно не выключив микрофон, вслух назвала ее "идиоткой".

Позже вице-председатель НС РА сообщила, что не собирается извиняться, напротив, это Товмасян должна попросить прощения за то, что, будучи журналисткой, вошла в блок "Мой шаг" только ради освещения происходящего в парламенте.