В МИД России назвали дату восстановления СВПД

Россия с сожалением и озабоченностью отмечает отсутствие каких-либо практических шагов со стороны США по отказу от разрушительного курса давления на Иран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, курс, начатый предыдущей американской администрацией, продолжается.

"Все - это очень важный момент - ранее введенные против Ирана односторонние санкции вместе с ограничениями и запретами на реализацию проектов СВПД по реконфигурации иранской ядерной программы продолжают действовать", - сказала она, отметив, что российская сторона надеется на восстановление иранской ядерной сделки до 14 июля.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о том, что восстановление проверок МАГАТЭ в Иране в соответствии с ядерной сделкой имеет первостепенное значение.