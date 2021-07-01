Сотрудников сферы услуг обязали срочно привиться от коронавируса в Казахстане

Жителей Казахстана, работающих в сфере услуг, обязали сделать прививку от коронавируса до 15 июля. Соответствующее постановление издал главный санитарный врач республики.

Согласно документу, до 15 июля должно быть организовано проведение вакцинации первым компонентом, до 15 августа - вторым компонентом вакцины от COVID-19.

Кроме того, в постановлении говорится о необходимости провести информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики коронавируса, уделив особое внимание проведению профилактических прививок.

Допуск на работу в очном формате для сотрудников, не получивших вакцины против COVID-19, будет ограничен.

Прививки от коронавируса смогут не делать люди, имеющие постоянные медицинские противопоказания или переболевшие в течение последних трех месяцев.

Постановление вступает в силу сегодня ночью.