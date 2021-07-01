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На "Эльбрусе" продлили горнолыжный сезон

На &quot;Эльбрусе&quot; продлили горнолыжный сезон

Зимний сезон на базе отдыха "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии продлили из-за наличия снега, сообщает пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Пока трассы от Гарабаши до станции Мир комфортные, пригодны к безопасному катанию, поэтому мы продлеваем зимний сезон. Сейчас не ставим конкретных сроков по его продолжительности, будем смотреть по ситуации", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сезон официально завершится 16 мая, однако затем его продлили до конца июня.

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Вестник Кавказа

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