На "Эльбрусе" продлили горнолыжный сезон

Зимний сезон на базе отдыха "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии продлили из-за наличия снега, сообщает пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Пока трассы от Гарабаши до станции Мир комфортные, пригодны к безопасному катанию, поэтому мы продлеваем зимний сезон. Сейчас не ставим конкретных сроков по его продолжительности, будем смотреть по ситуации", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сезон официально завершится 16 мая, однако затем его продлили до конца июня.