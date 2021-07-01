В Кремле спрогнозировали вероятность начала мировой войны

Большая война в настоящее время невозможна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что мир от катастрофы удерживает сохранение ядерного паритета.

Данное заявление было сделано представителем Кремля в ответ на вопрос о потенциальной возможности мировой войны с использованием ядерного оружия.

"Может ли быть война? [Президент РФ Владимир] Путин четко сказал [на прямой линии], что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет", - сказал он.

Песков также добавил, что Россия приняла ряд мер по защите от попыток нарушить этот паритет и от получения американской стороной возможности нанести опережающий удар.