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Чиновник едва не зарезал следователя в Ереване

Чиновник едва не зарезал следователя в Ереване

Поножовщина произошла накануне вечером в Ереване, об этом пишут армянские СМИ.

По данным shamshyan.com, примерно в 01:30 в центральное отделение полиции поступил сигнал о том, что в Первую университетскую больницу был доставлен мужчина с колюще-режущим ранением в поясницу.

Правоохранители выяснили, что это 31-летний местный житель Н.Ш., сотрудник Ереванского следственного управления Следственного комитета РА, сын экс-главы Специальной следственной службы Ваграма Шагиняна.

Предварительно установлено, что ранил его начальник одного из отделов префектуры Кентрон Еревана.

По факту преступления готовятся материалы.

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Вестник Кавказа

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