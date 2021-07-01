"ЭпиВакКорона" закончилась в Москве

Запись на вакцинацию препаратом "ЭпиВакКорона", разработанным в Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", закрыта в Москве из-за отсутствия вакцины, сообщается на официальном сайте мэра города.

"Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", — сказано в сообщении.

Напомним, что аналогичная ситуация возникла с противокоронавирусным препаратом "Ковивак", запасы которого закончились 22 июня. Спустя три дня их удалось, однако к 28 июня они вновь подошли к концу.