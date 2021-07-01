Песков признался, что у него нет QR-кода

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что система QR-кодов нормализуется в ближайшее время.

"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, ну, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнений, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также призвал не забывать о том, что Москва находится в лидерах по уровню внедрения всех цифровых систем в жизнь. "Поэтому, я не сомневаюсь, что это все будет налажено", - отметил он.

Стоит добавить, что Песков признался в отсутствии QR-кода.

"У меня тоже, кстати, пока нет QR-кода", - заключил пресс-секретарь.