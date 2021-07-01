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Синоптики спрогнозировали длительность засухи в Центральной России

Синоптики спрогнозировали длительность засухи в Центральной России

В воскресенье в регионах Центральной России начнется "великая засуха", которая продлится как минимум до середины июля, поделился прогнозом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, столь засушливая погода бывает раз в 10 лет.

Синоптик отметил, что дождей также не стоит ждать и жителям регионов Северо-западного федерального округа (СЗФО): Санкт-Петербурга, Новгорода, Вологды и частично Карелии.

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Вестник Кавказа

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