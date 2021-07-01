В Кремле дали оценку ограничениям по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невозможность посещать кафе и рестораны в пандемию должна быть самой большой проблемой.

"Наверное, начну с пожелания всем нам. Пусть невозможность ходить в рестораны будет нашей самой большой проблемой. И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что жизнь и здоровье жителей Москвы являются основным приоритетом.

"Если на чаши весов положить с одной стороны присутствие иностранцев в Москве, а с другой стороны - здоровье и жизнь москвичей, то, конечно, здоровье и жизнь москвичей важнее. И это является абсолютным приоритетом для всех, особенно для московских властей", - отметил он.

Говоря о коронавирусной пандемии, Песков заявил, что новый рост заболеваемости говорит о необходимости введения жестких мер.

"Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации. Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье москвичей, россиян - в данном случае это абсолютный приоритет", - добавил представитель Кремля.