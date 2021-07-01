Песков: Путин всегда будет уважать президента США

Президент России Владимир Путин всегда будет сохранять уважение к президенту США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не сомневается в том, что всегда будет сохранять уважение к президенту США.

"Я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге", - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Далее Песков отметил, что в ходе состоявшегося в Женеве российско-американского саммита президент США Джо Байден не пытался говорить с Путиным с позиции силы.

"Никакого менторства там не было и быть не могло. Вы знаете, что с президентом Путиным в этом плане проявлять какое-то менторство во время переговоров просто невозможно", - акцентировал внимание он.

По словам Пескова, несмотря на то, что лидеры не говорили в унисон на встрече в Женеве, тон разговора был конструктивным.