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Крупный пожар на заминированной местности тушат в Физулинском районе (ВИДЕО)

стоп-кадр из видео МЧС АР
стоп-кадр из видео МЧС АР

Заминированная территория освобожденного Физулинского района вторые сутки горит в Азербайджане, об этом сообщает МЧС АР.

Возгорание началось накануне у села Каджар. Часть горящей местности представляет собой лесополосу. Кроме того, частично тушить пожар приходится в местах со сложным горным рельефом.

С огнем борются подразделения Государственной службы противопожарной охраны Азербайджана, в тушении участвует вертолет авиационного отряда.

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Вестник Кавказа

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