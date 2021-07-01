Крупный пожар на заминированной местности тушат в Физулинском районе (ВИДЕО)

Заминированная территория освобожденного Физулинского района вторые сутки горит в Азербайджане, об этом сообщает МЧС АР.

Возгорание началось накануне у села Каджар. Часть горящей местности представляет собой лесополосу. Кроме того, частично тушить пожар приходится в местах со сложным горным рельефом.

С огнем борются подразделения Государственной службы противопожарной охраны Азербайджана, в тушении участвует вертолет авиационного отряда.