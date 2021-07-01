СМИ: Нурмагомедов уступил Макгрегору в поединке за богатство

Экс-обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов был включен в пятерку богатейшихбойцов лиги за всю историю.

Соответствующие данные сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Отметается, что "дагестанский орел" с заработком $40 млн уступил первое место бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору ($400 млн).

На третьей позиции находится канадец Жорж Сен-Пьер ($30 млн), четвертую строчку заняламериканец Брок Леснар ($25 млн), замыкает пятерку богатейших бойцов американец Би Джей Пенн ($22 млн).