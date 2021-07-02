Россия, Турция и Китай вытесняют Европу из Магриба

По всему Магрибу (в странах северо-запада Африки от Ливии до Мавритании) традиционные европейские державы сталкиваются с вызовом со стороны государств, которых либо давно либо вообще никогда не было в регионе. Растущее влияние Турции, России и даже Китая снизило важность традиционных игроков, особенно Франции.

Как сообщает Asia Times, 17 июня грузчики в порту Алжира в партии продовольственной пшеницы из Франции обнаружили двух мертвых свиней. В исламе свинья считается нечистым животным, поэтому министр сельского хозяйства Аль-Хамид Хамидани сразу занес французского поставщика в черный список и отправил груз весом 27 тыс. тонн обратно, потребовав компенсации. Однако алжирские пекари недолго оставались без пшеницы для выпечки хлеба. Всего пять дней спустя 28 тыс. тонн продовольственной пшеницы были отправлены в Алжир из России - впервые за последние четыре года.

”В последние годы в Магрибе все больше игроков”, - говорит руководитель программы по Северной Африке в Институте Ближнего Востока Интиссар Факир. Соперничество не ограничивается зерном, а включает поставки оружия, обучение военных и политическое влияние. ”Говоря о Магрибе, мы подразумеваем регион Сахеля, - объясняет главный аналитик MEA Risk и редактор журнала North Africa Journal Арезки Дауд. - Для региона наступает потенциальный переломный момент”. Действительно, к югу от Марокко, Алжира и Ливии находится пояс стран, Мали, Нигер и Чад, где конфликты угрожают нарушить баланс сил во всей Северной Африке.

Колониализм, постколониализм и неоколониализм

С XIX века, в Магрибе, что по-арабски означает ”запад”, доминировали европейские колониальные державы. Франция правила в Тунисе и Алжире и разделяла контроль над Марокко с Испанией. В начале XX века Италия вторглась и оккупировала Ливию, потеснив Османскую империю, к которой было лояльно большинство североафриканских государств. Однако в результате серии войн за независимость все эти государства стали свободными в 1950-х и 1960-х годах.

Тем не менее после обретения независимости отношения с бывшими колониальными державами продолжались как в экономическом, так и в культурном плане. В 2019 году Франция, Италия и Испания входили в тройку основных торговых партнеров Алжира, Туниса и Марокко, а на Европейский союз регулярно приходилось более половины всей торговли в Магрибе. Жители региона не потеряли связи с Европой. Во Франции, например, сегодня число граждан магрибского происхождения - от пяти до восьми миллионов. Французский также остается основным языком в Алжире, Тунисе, Мавритании и Марокко.

Однако в последнее время начали усиливаться и другие тенденции. ”Между Северной Африкой и Западом давно уже назрели разногласия», - полагает директор проекта по Северной Африке в Международной кризисной группе Риккардо Фабиани.

У раскола две причины: экономическая и геостратегическая. На экономическом фронте кризис еврозоны, многолетнее явление, начавшееся еще в 2009 году, оттеснил Европу в качестве основного источника финансов и инвестиций. ”Появилось ощущение, что Европа отступает, - говорит Факир, - что она не уделяет достаточно внимания своим североафриканским союзникам, как то было раньше”.

На геостратегическом уровне ”США стали играть гораздо менее заметную роль в Северной Африке, - говорит Фабиани, - уже при Трампе. И похоже, Байден продолжает его курс в этом отношении. Вашингтон не особо беспокоят Западная Сахара, Тунис или даже Ливия, в то время как Европа просто не в состоянии заполнить образовавшийся пробел”.

Таким образом появилась пространство для более активного участия нетрадиционных партнеров. Турция получила значительное влияние в Ливии, ее военнослужащие находятся в Триполи, а для Алжира, Туниса и Марокко турецкие предприятия и продукты стали незаменимыми. В Тунисе одна из крупнейших партий Ан-нахда (Возрождение) связана с ”Братьями-мусульманами”, панарабским движением, поддерживаемым Анкарой. Турецкая ”мягкая сила” оказывает влияние на Магриб с помощью популярных сериалов, образовательных обменов и за счет стратегии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. ”Независимый, упорный и волевой, он заявляет о себе как о региональном лидере, что здесь многим нравится”, - говорит Факир.

”Алжир - главный покупатель российского оружия в Африке, - говорит Факир. - Россия также активно инвестирует в энергетический сектор Алжира через ”Газпром” и ”Лукойл””. Алжир обладает обширными запасами газа и нефти, в основном находящимися в ведении государственной Sonatrach, крупнейшей компании на континенте. Россия добилась определенных успехов в ”вакцинной дипломатии”. ”Алжир и Тунис одобрили вакцину Sputnik и надеются производить ее на местах”, - добавляет Факир.

Коридоры Восток-Запад

Еще одна страна, занимающаяся вакцинной дипломатией, - Китай, который отправил свой препарат Sinopharm в Магриб, где его влияние неуклонно растет. ”Пекин не высказывается о правах человека, не критикует авторитаризм и политику страны - всё то, что беспокоит европейские страны”, - добавляет Факир.

21 июня Германия объявила, что приостанавливает свою программу помощи Марокко в миллиард долларов из-за спора по поводу оккупации Марокко Западной Сахары, бывшей испанской колонии, захваченной Рабатом еще в 1979 году. Китай же не комментирует события в Западной Сахаре, а увеличивает объем своих инвестиций в странах Магриба, в основном за счет строительства. Среди крупных проектов, осуществляемых в регионе, строительство Великой мечети (самой большой в Африке) в Алжире стоимостью миллиард долларов и моста Рабат-Сале в Марокко (самого длинного на континенте) стоимостью $32,5 млн.

Китай также помог Алжиру установить оборудование компании Huawei для наблюдения за оппозиционерами. Тем не менее ”Китай не добился таких успехов в Северной Африке, как в странах Африки к югу от Сахары”, - говорит Дауд. Страны Северной Африки по-прежнему опасаются китайской «долговой дипломатии», поскольку в последнее время возникли проблемы с такими проектами как Рабат-Сале в Марокко и Tangier Tech City. Магриб не задействован и в китайской инициативе ”Один пояс - один путь”, который соединяет Китай с Европой.

Подъем и падение

По мере усиления влияния новых игроков традиционные союзники теряют хватку. ”Что случилось с европейцами? – вопрошает Дауд. - Где французы в Северной Африке и Сахеле? Они просто не смогли в достаточной мере обновить свою политику в отношении Африки, поскольку времена изменились”. Проблемы Европы стали еще очевиднее 10 июня, когда президент Франции Эмануэль Макрон объявил, что прекращает в Сахеле французские военные операции против боевиков-джихадистов. По его словам, Франция не может больше поддерживать постоянное присутствие в регионе. «В Магрибе европейцы также не считают себя обладателями рычагов влияния на то, что там происходит», - считает Факир.

Однако ситуация может измениться, поскольку европейские государства начинают принимать во внимание растущее присутствие Турции, России и даже Китая. ”Европейцы явно намекают на то, что рассматривают Китай как угрозу, - говорит Фабиани, - поэтому в будущем может произойти усиление конкуренции за инфраструктуру, которая может повысить важность Магриба для обоих лагерей”. «Хотя Европа и Северная Африка действительно не могут обойтись друг без друга, - говорит Факир, - отношения будут продолжать разрушаться и наладить их будет всё сложнее».