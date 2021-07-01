Пашинян все-таки отказывается от мира с Азербайджаном?

Ереван не намерен подписывать мирное соглашение с Баку, об этом заявил представитель правящей фракции "Мой шаг" Национального собрания Армении.

В интервью Sputnik Армения председатель парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян указал, что Армения не подпишет всеобъемлющее мирное соглашение с Азербайджаном до тех пор, пока, по его словам, не будет "урегулирован" "нагорно-карабахский конфликт".

Список блока "Мой шаг" на прошедших недавно выборах в парламент возглавил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Отметим, на прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию ЕС и глав МИД Румынии, Австрии, Литвы, напомнил, что нагорно-карабахский конфликт уже разрешен, теперь предстоит выработать "основные фундаментальные подходы к постконфликтной ситуации", чтобы перейти от постконфликтного состояния к миротворческому развитию и сотрудничеству.

"К сожалению, мы до сих пор ничего подобного от правительства Армении не слышали. Правительство Армении игнорирует наши заявления о начале переговоров по мирному договору", - сказал тогда глава государства, не исключив, что после выборов в РА ситуация может измениться.

Азербайджанский лидер предупредил, что отсутствие мирного соглашения означает отсутствие мира, причем не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе.

Как заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, упорное нежелание Еревана оставить войну в прошлом и перейти к мирному сотрудничеству с Баку объясняется высоким градусом реваншизма, поддерживаемым в армянском обществе. "Если людям 30 лет внушали, что это территория Армении, с которой Армения никуда не уйдет, то как будет выглядеть политик, который подпишет мирный договор с уступками? Его просто сметет само армянское общество, чем, собственно, и опасен агрессивный национализм. Причем националистический дискурс в Армении раздут настолько, что любой компромиссный политик рассматривается чуть ли не как предатель", - пояснил он.

Второй момент, по словам эксперта, заключается в настроениях армянской элиты. "Ведь нынешние власти все свои провалы объясняют Карабахской войной. И если отказаться от нее, то на что армянская элита будет списывать все провалы экономической политики, все трудности? Поэтому образ внешнего врага, к сожалению, будет продолжать культивироваться в Армении", - отметил Алексей Фененко.

Политолог пояснил, что власти Армении осознают безальтернативность мирного соглашения тогда, когда у них не останется надежды на реванш. "Это может произойти в нескольких случаях. Первое - если они развяжут новый конфликт в Карабахе и проиграют его еще раз, тогда им уже станет ясно, что отступать уже некуда, надо соглашаться с существующей реальностью. Второй вариант - если произойдет коллапс самой власти в Армении. Третий вариант, самый интересный, - если в Армении окончательно усилится прозападная группировка, которая разорвет связи с Россией и кинется в НАТО. И когда Армения поймет, что никаких перспектив интеграции в НАТО у нее нет, то она просто будет вынуждена пойти на диалог", - рассказал эксперт.

"Но главное условие, которое для этого потребуется, - должно будет вырасти новое поколение армянских политиков. Пока же у власти остается поколение, которое управляло страной на протяжении последних 30 лет и яркой чертой которого был агрессивный национализм, причем в отношении не только Азербайджана, но и Грузии, где были постоянные претензии на Джавахети, а также Турции. Напомню, когда люди въезжают в Армению, в их паспорт ставится штамп с горой Арарат. То есть, в отношении Турции Армения продолжает придерживаться политики плохо скрываемых территориальных претензий. Так что для достижения мира нужна смена поколений и политического класса в самой Армении", - резюмировал он.