В Москве и Астраханской области предотвращены теракты

Сотрудники ФСБ предотвратили террористические акты, которые готовили представители запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба ведомства.

"ФСБ РФ предотвращена подготовка террористических актов членами запрещенной в России организации ИГИЛ. Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", - сказано в сообщении.

Отмечается , что при задержании в Астраханской области боевик был убит при оказании вооруженного сопротивления, второго участника ячейки задержали в Москве. Стоит подчеркнуть, что работники органов безопасности и мирное население не пострадали.

В пресс-службе заявили, что при обысках были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы, граната "Ф-1", экстремистская литература. По факту данного преступления возбуждены уголовные дела.