Аксенов: в Крым хлынул рекордный поток туристов

За первое полугодие 2021 года в Крыму был зафиксирован рекордный рост турпотока, сообщил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что гостями республики стали почти 3,3 млн туристов,

По словам Аксенова, этот показатель на 43% больше, чем в июне 2019 года. "При этом 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% - по железной дороге", - сообщил он.

Ранее глава ведомства туризма региона Вадим Волченко завил о том, что сотрудники крымских курортных зон и отелей пройдут вакцинацию.