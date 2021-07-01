Ставрополье определилось с гимном

Накануне в Ставропольском крае было завершено голосование, посвященное выбору гимна региона. В настоящее время конкурсная комиссия подсчитывает голоса.

Ранее с соответствующей инициативой выступило региональное отделение партии "Единая Россия".

В конкурсе участвовало около 50 композиций, затем жюри проекта выбрало пять финалистов, которые были предоставлены для народного голосования.

Вариант, который победит в народном голосовании, будет направлен в Думу края для принятия соответствующего закона.