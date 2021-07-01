"Конфликт, из которого не выбраться": Чем чревата игра мускулами в Черном море?

В НАТО заявили о нежелании покидать Черное море. Альянс будет продолжать оказывать поддержку союзникам и углублять сотрудничество с Грузией. К чему это может привести, «Вестник Кавказа» спросил у военного эксперта Владислава Шурыгина.

Похоже, напряженность у берегов Крыма ничему не научила натовские страны. Представители альянса продолжают делать все более громкие и угрожающие заявления. Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай говорит, что военный блок продолжит сохранять присутствие в Черном море и оказывать поддержку союзникам, включая Грузию.

"Мы точно не примем, что Черное море является российским, и мы сохраним свое представительство для поддержки союзников и партнеров НАТО. Одним из вопросов, который мы рассматриваем, является углубление сотрудничества между Грузией и НАТО в вопросах безопасности Грузии на Черном море", - сказал он во время визита в Тбилиси.

Конечно, в Кремле и на Фрунзенской набережной понимают, что Черное море не является внутрироссийским: к нему имеют выход Болгария, Румыния, Турция (все три страны НАТО), а также прозападные Грузия и Украина. Однако и наращивание военного присутствия альянса не говорит в пользу его желания ладить с Россией. Аппатурай прямо утверждает, что НАТО и дальше будет расширять его:

«НАТО еще больше представлено на Черном море, мы все видим это. Речь идет и о наших подразделениях морских сил, которые мы выводим в этот регион. Это делают и индивидуальные члены НАТО, однако эти действия являются скоординированными. Вы видите британские силы, летают французы, США регулярно вводят корабли. Русским всегда это не нравится, но мы это все равно делаем».

Напомним, 23 июня в территориальные воды России недалеко от Севастополя зашел британский эсминец HMS Defender. Поначалу его экипаж не реагировал на предупреждения российской стороны с требованием покинуть границы РФ. Лишь после предупредительных артиллерийских выстрелов береговой охраны и сброшенных с Су-24 бомб эсминец изменил курс и покинул территориальные воды России.

Выступая накануне на Прямой линии, президент РФ Владимир Путин назвал действия британского флота «очевидной провокацией»: за пару часов до захода Defender в воды Крыма в Греции взлетел разведывательный стратегический самолет. «Было очевидно, что эсминец зашел преследуя, во-первых, военные цели: пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций. Смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится», - пояснил он.

Комментируя слова российского лидера, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла объяснить, что делали британские моряки в Черном море. Однако спецпредставитель НАТО Аппатурай дал понять: России нужно признать, что государства НАТО «тверды по вопросу (Крым – часть Украины) и не намерены отступать».

Военный эксперт, член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин полагает, что в случае продолжения провокационных действий стран НАТО не исключены более серьезные инциденты, чем тот, что случился 23 июня.

«Очевидно, что рано или поздно произойдет некий конфликт, некий инцидент, некое столкновение, из которого выбраться будет очень сложно. Есть надежда, что, конечно, это не закончится никакой крупномасштабной войной, но то, что это может окончательно похоронить все дипломатические отношения, - это так», - подчеркнул эксперт в беседе с «Вестником Кавказа».

Инцидент в Черном море произошел почти сразу после встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве 16 июня. Два президента договорились о смягчении дипломатических отношений, кооперации в области стратегической стабильности и кибербезопасности. Лидеры США и России заявили о невозможности развязывания ядерной войны. На своем брифинге Псаки отметила, что цель США – двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с РФ.