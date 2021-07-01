Москву и область ждет грандиозная гроза

Жителей столичного региона предупредили, что в ближайшие часы на территории Москвы и Московской области начнется гроза, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

"На территории Москвы местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень", - информирует главк, уточняя, что при грозе возможно шквалистое усиление ветра до 15 м/ с.

В этой связи в ведомстве порекомендовали автолюбителям при поездках снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходам – обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.