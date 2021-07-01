Как прокладывали Дорогу Победы к Шуше

Почти десять месяцев прошло с момента окончания Отечественной войны Азербайджана, но до сих пор всплывают новые и новые подробности того, как страна ковала свою победу над оккупационными войсками. Огромный вклад в освобождение Шуши, после которого стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, внесли азербайджанские инженерные подразделения, в короткий срок проложившие Дорогу Победы - тот путь, по которому войска специального назначения шли в город Шушу через леса и долины.

Задачей инженерных войск было обеспечение безопасной эксплуатации маршрутов на необходимых направлениях, в первую очередь для передвижения войск на освобожденных территориях. На днях министр обороны Азербайджана Закир Гасанов рассказал, что при планировании и проведении операций необходимо было учитывать, что Шуша - центр азербайджанской культуры, поэтому там невозможно было использовать артиллерию. Вокруг Шуши армянские войска были разгромлены артиллерией, но по самому городу артиллерийские удары не наносились.

«Это осложняло проведение операции, кроме того, погода была облачной. Поэтому в ходе Шушинской операции не было возможности использовать беспилотники, что также создавало сложности для проведения разведки… Инженерные войска Азербайджана за короткое время построили дорогу. Это стало шоком для армян. Они ожидали наше наступление на Шушу в другом направлении и сосредоточили свои силы в другом месте», - рассказал Гасанов.

Проложенная инженерными войсками по хребтам и вершинам непроходимых лесистых гор тщательно замаскированная дорога действительно стала неожиданностью для оккупационных войск. «Для меня еще больший вопрос, как они оказались в окрестностях Шуши», - говорил уже после окончания войны один из инициаторов карабахского конфликта, экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Выяснилось, что ребята из азербайджанских инженерных войск работали день и ночь, делали это тихо, незаметно, в то время как мотострелковые части изображали готовность к наступлению на других участках, отвлекая внимание от гадрутских лесистых хребтов. Оккупанты не ожидали удара там, откуда внезапно вышли спецназовцы — в глубоком и незащищенном тылу. В итоге неприступная крепость была взята без каких-либо беспилотников, высокоточных ракет и дальнобойной артиллерии.

До Шуши азербайджанские войска освободили Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, поселок Гадрут Ходжавендского района и другие села, территории и высоты. С освобождением Шуши их достижения по всем этим направлениям были закреплены. Эксперты также обращают внимание на детали запланированной операции по окружению и уничтожению агдамской группировки: «Двух-трех дней было бы достаточно для полного ее окружения с Ходжавендского и Агдеринского направлений. Дальше работала бы артиллерия, которая просто перепахала территорию и похоронила бы заблокированную многотысячную группировку. Далее можно было быстро и беспрепятственно разминировать узкую полосу прохода к самому Агдаму и свободно выйти к незащищенному Ханкенди с двух сторон — со стороны уже освобожденной Шуши и с направления Агдам – Аскеран - Ходжалы».

С освобождением Шуши азербайджанская армия подошла к Ханкенди на расстояние нескольких километров. Именно тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден подписать трехстороннее заявление и согласиться к 1 декабря освободить Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. «Не зря армянские войска ушли из трех районов. Судьба Агдама была предрешена, а Кельбаджар и Лачин, которые еще можно было бы какое-то время удерживать, изматывая азербайджанскую армию в зимних условиях, Ереван решил без боя пожертвовать в обмен на сохранение Ханкенди и Аскерана, судьба которых после уничтожения агдамской группировки была бы уже предрешена. Это был размен тяжелыми фигурами», - свидетельствуют военные эксперты.

Результатом стратегических успехов Азербайджана стала капитуляция Армении, которая оказалась далеко не единоличным решением Пашиняна. Это было самым разумным решением за всю 44-дневную историю Второй Карабахской войны, которое военные могли посоветовать политикам.

А строительство Дороги Победы и операция азербайджанского спецназа по освобождения Шуши уже вошли в анналы мировой военной истории.