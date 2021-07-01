Дагестанским стобальникам ЕГЭ вручат по 100 тыс рублей

В Дагестане выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, а также победители и призеры всероссийской олимпиады школьников и подготовившие их педагоги, победители олимпиад школьников I уровня получат денежные премии. Об этом сообщил врио главы региона Сергей Меликов.

"Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тысяч рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тыс рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов", – приводит слова Меликова РИА Дагестан.

Стоит отметить, что в республике более 40 школьников сдали ЕГЭ на сто баллов. Подчеркивается, что премии осуществляются за счет средств бюджета республики.