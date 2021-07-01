В Нур-Султане вводится третье ужесточение карантина

В Нур-Султане вновь ужесточают карантин, сообщили в акимате республиканской столицы. Уточняется, что на этот раз ограничения затронут объекты предпринимательства, работающие по проекту Ashyq.

Ограничения вводятся с 4 июля – "будет сокращено время работы ресторанов, кафе, которые работают по проекту Ashyq: с 02:00 до 22:00 в закрытых помещениях, и с 02:00 до 24:00 в летниках", передает Sputnik Казахстан.

Ограничения также затронут и работу фитнес-центров (йога-центры и другие), которые работают вне проекта Ashyq. Их работа будет приостановлена как в будни, так и в выходные дни. "Фитнес-центры (йога-центры) по проекту Ashyq смогут работать только в будни, в выходные – запрет", - информирует акимат, отмечая, что на круглосуточный режим работы перешли мониторинговые группы, проверяющие заведения. В случае обнаружения нарушений режима, предприятие общепита будет закрываться.