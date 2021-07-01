Путин обсудил с Лукашенко вопросы безопасности

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили двустороннее военно-техническое сотрудничество, вопросы безопасности и цены на энергоносители, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности", - сказано в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что "президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки".