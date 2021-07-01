Двоих альпинистов спасают на Эльбрусе

Замначальника Эльбрусского высокогорного поисково спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев сообщил о том, что двое альпинистов запросили о помощи. Они находятся на высоте около 5,5 тыс м.

На их поиски выдвинулось десять сотрудников ЭВПСО. "Проходящая мимо группа сообщила нам, что два альпиниста на Эльбрусе на высоте около 5,5 тыс м не могут передвигаться и запросили помощи МЧС", - приводит слова собеседника ТАСС.

Также в настоящее время специалисты ведомства устанавливают, откуда прибыли путешественники.