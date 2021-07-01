Названа дата падения цен на "борщевой набор"

В Минэкономразвития со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут сообщили о том, что главные составляющие "борщевого набора" предположительно подешевеют в конце июля-августе.

Уточняется, что рост цен обусловлен тем, что в настоящее время основные ингредиенты набора на импортируются в Россию.

"Ускоренный рост цен продолжается на товары плодоовощной группы, прежде всего на картофель и морковь… это связано с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая", - приводит слова Лут пресс-служба Минэкономразвития.