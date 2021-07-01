Третий энергоблок Ростовской АЭС встал на плановый ремонт

Сегодня на планово-предупредительный средний ремонт (ППР) был остановлен третий энергоблок Ростовской АЭС, - сообщили в управлении информации и общественных связей станции.

В ходе работ будет выполнен средний ремонт реакторной установки с перегрузкой топлива, ремонт основного оборудования реактора и систем безопасности, капремонт цилиндров низкого давления и турбогенератора, а также ремонт оборудования турбинного отделения.

"В рамках начавшегося сегодня планового среднего ремонта энергоблока должен быть реализован станционный ПСР-проект "Оптимизация продолжительности среднего ремонта энергоблока №3 Ростовской АЭС в 2021 году" с целевым показателем - 30 суток", - рассказал главный инженер станции Андрей Горбунов, передает "Интерфакс".

Три других энергоблока станции работают на номинальном уровне мощности, что полностью обеспечивает потребность в электроэнергии, - заверили в управлении.

Напомним, ремонтная кампания 2021 года на станции началась в конце января, первым был отремонтирован четвертый энергоблок. Поочередно ППР охватит все четыре блока Ростовской АЭС.