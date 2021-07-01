Пожар в Национальном заповеднике на востоке Грузии потушен
Пожар в Национальном парке Вашловани в муниципалитете Дедоплисцкаро в Кахети ликвидирован, проинформировали в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
Согласно предварительным данным возгорание началось из-за удара молнии.
По данным Управления, было зафиксировано сильное задымление, огнем был охвачен нижний ярус леса.
Из-за сложного рельефа прибывшие бригады пожарных не могли добраться до места с техникой, поэтому возгорание ликвидировалось вручную, передает Sputnik Грузия, уточняя, что ликвидационные работы продолжаются.
Вестник Кавказа
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