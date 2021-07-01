В Ростове вынесут за черту города вредное производство

Ростовские власти приняли решение вывести за городскую черту экологически вредное предприятие по изготовлению цинковых белил, - рассказал генеральный директор предприятия "Эмпилс-Цинк" Дмитрий Дьяченко.

Предприятие перенесут из центра Ростова в Северо-Западную промышленную зону города, для этого потребуется 661 млн рублей. Сейчас завод находится на улице Лермонтовской и его территория окружена жилыми домами, - передает "АиФ-Ростов".

Пока неясно, как будет развиваться территория после переезда завода, поскольку новые жилые высотки могут появиться и в районе промышленной зоны.