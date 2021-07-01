Путин запретил умалять роль СССР в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете отождествления роли СССР и нацистской Германии. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Данный закон запрещает публичное приравнивание целей и действий руководства СССР с целями и действиями руководителей Третьего Рейха и европейских стран "оси", установленными Нюрнбергским процессом и другими трибуналами во время Второй мировой войны.

Поправка о том, что норма касается представителей только европейских стран "оси", была внесена ко второму чтению инициативы первым зампредом комитета по обороне Андреем Красовым.

Документ также запрещает публичное "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Отмечается, что принятый документ касается публичных выступлений, "публично демонстрирующихся произведений", интернета и СМИ.

Стоит добавить, что данные поправки внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Напомним, что Госдума 9 июня приняла закон в третьем чтении. Документ разработан во исполнение поручения президента по итогам заседания Совета по культуре и искусству в октябре 2020 года.