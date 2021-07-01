Проверить на прочность моряков ЧФ пытается итальянский фрегат

В российских водах Черного моря продолжаются вылазки кораблей НАТО – сегодня Черноморский флот (ЧФ) России начал следить за итальянским фрегатом "Вирджинио Фазан", зашедшим в его акваторию, - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, зашедшего 1 июля 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в релизе, передает РИА Новости.