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В Сочи может открыться свободный от COVID-19 пляж

В Сочи может открыться свободный от COVID-19 пляж

Замммэра Сочи Инна Петухова сообщила об инициативе одной из местных гостинец, руководство которой предложило организовать свободный от коронавируса пляж, на который можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом, документом о перенесенном заболевании или сертификатом о вакцинации.

"Это будет некий логотип "Пляж свободный от COVID", первый пилотный проект, который мы запускаем впервые и который находится на территории "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте", - сказала она, пояснив, что пляжем смогут пользоваться только люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест, а также медицинский документ о перенесенном заболевании либо сертификат от вакцинации.

По словам Петуховой, детей будут пускать на территорию пляжа без ограничений.

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Вестник Кавказа

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