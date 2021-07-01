В Сочи может открыться свободный от COVID-19 пляж

Замммэра Сочи Инна Петухова сообщила об инициативе одной из местных гостинец, руководство которой предложило организовать свободный от коронавируса пляж, на который можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом, документом о перенесенном заболевании или сертификатом о вакцинации.

"Это будет некий логотип "Пляж свободный от COVID", первый пилотный проект, который мы запускаем впервые и который находится на территории "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте", - сказала она, пояснив, что пляжем смогут пользоваться только люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест, а также медицинский документ о перенесенном заболевании либо сертификат от вакцинации.

По словам Петуховой, детей будут пускать на территорию пляжа без ограничений.