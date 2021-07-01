На Дону пустили еще одну пару электропоездов между Ростовом и Таганрогом

С сегодняшнего дня, 1 июля, между Ростовом-на-Дону и Таганрогом будет ходить еще одна, дополнительная пара электропоездов, - сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

Один из составов будет отправляться из областного центра в 18:18, прибывать в Таганрог он будет в 19:47. Из Таганрога обратно поезд отправится в 21:00, а в Ростов-на-Дону он придет в 22:34, - передает "АиФ-Ростов".

Составы будут ходить по маршруту ежедневно, - добавили в СКЖД.