ВВП России продемонстрировал рост в 3,7%

Валовой внутренний продукт России за январь-май, согласно данным Минэкономразвития, продемонстрировал рост на 3,7%.

Ранее в министерстве сообщали о том, что рост ВВП России в мае составил 10,9% в годовом выражении после уточненных 10,8% в апреле, однако начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, поэтому годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна.

Напомним, что согласно данным Росстата в прошлом году ВВП России сократился на 3%.