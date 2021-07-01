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На маршрутах Сочи опробуют первый белорусский электробус

Фото пресс-службы администрации Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

На улицы Сочи вышел электробус, произведенный в Беларуси, сообщает пресс-служба администрации города.  

"Компания-производитель поставила опытный образец для тестирования и готова к дальнейшему сотрудничеству. Есть и предложения от компаний, автобусы которых работают на газовом топливе, идет процесс переговоров. По их завершении будет принято окончательное решение", – отметил заместитель главы Сочи Алексей Соколов, передает "АиФ-Юг". 

Администрация курортного города планирует заменить автобусы на маршрутах на более экологичные, для чего и проводит эксперимент: испытания белорусского электробуса будут проходить на одном из маршрутов городского общественного транспорта, - добавили в администрации.

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Вестник Кавказа

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