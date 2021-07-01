Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонную беседу перед началом пленарного заседания Форума регионов двух стран. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сказано в сообщении.
Отмечается, что детали разговора глав государств неизвестны.
Ранее Кремль сообщал, что Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.
Вестник Кавказа
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