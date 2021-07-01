Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонную беседу перед началом пленарного заседания Форума регионов двух стран. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сказано в сообщении.

Отмечается, что детали разговора глав государств неизвестны.

Ранее Кремль сообщал, что Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.