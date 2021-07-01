Мясников призвал отказаться от термина "иммунитет"

Врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников призвал неспециалистов отказаться от употребления медицинских терминов, таких как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, большинство оперирующих медицинскими терминами людей абсолютно не имеют представления об их значении.

"В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление", - призвал он.

Врач отметил, что в терминах путаются даже медики. "Ни один человек произносящий эти слова не понимает что он говорит и с кем он говорит. 99,99% не понимают просто самой сути и употребляют публично термины совершенно извращенно и ошибочно, включая врачей", - обратил внимание Мясников.

Далее он указал на то, что "тот небольшой процент иммунологов-профессионалов, что пытаются что-то объяснить, по сути делают еще хуже: они кидают в массы термины и понятия, на понимание которых необходимо 10 лет специального университетского образования".

В завершение Мясников обратил внимание на, что терминологическая путаница ведет к обесцениванию информации.