Лайнер из Краснодара сел в Якутске с поврежденным фюзеляжем

Сегодня после посадки в Якутске в самолете, прибывшем из Краснодара, было обнаружено повреждение фюзеляжа, - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Якутия".

Пассажирский лайнер Boeing 737-700 выполнял рейс по маршруту Краснодар-Новосибирск-Якутск, и хотя его посадка прошла в штатном режиме, при осмотре воздушного судна были выявлены повреждения негерметичной части корпуса, - передает "АиФ-Юг".

Расследованием авиапроисшествия занимается специальная комиссия, из-за инцидента последующие рейсы из Якутска будут выполняться с задержками, - добавили в пресс-службе авиакомпании.