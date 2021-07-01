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Лайнер из Краснодара сел в Якутске с поврежденным фюзеляжем

Лайнер из Краснодара сел в Якутске с поврежденным фюзеляжем

Сегодня после посадки в Якутске в самолете, прибывшем из Краснодара, было обнаружено повреждение фюзеляжа, - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Якутия". 

Пассажирский лайнер Boeing 737-700 выполнял рейс по маршруту Краснодар-Новосибирск-Якутск, и хотя его посадка прошла в штатном режиме, при осмотре воздушного судна были выявлены повреждения негерметичной части корпуса, - передает "АиФ-Юг".  

Расследованием авиапроисшествия занимается специальная комиссия, из-за инцидента последующие рейсы из Якутска будут выполняться с задержками, - добавили в пресс-службе авиакомпании.

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Вестник Кавказа

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