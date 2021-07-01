Власти Судака предупредили о близости локдауна

Мэр крымского Судака Игорь Степиков заявил, рост числа заболеваемости коронавирусом в городе может поспособствовать введению локального локдауна.

"В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято. Работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом", - написал Степиков в Facebook.

Градоначальник призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, а также соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами. Давайте сделаем все возможное, чтобы курортный сезон в Судаке прошел без осложнений и чрезвычайных мер", - добавил Степиков.