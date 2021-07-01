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Ракова назвала свой препарат для ревакцинации

Ракова назвала свой препарат для ревакцинации

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что прошла процедуру ревакцинации препаратом "Спутник Лайт".

Ранее она сообщила об исчезновении у нее антител, после предыдущей прививки "Спутником V". "У меня на сегодняшний день нет уже антител, но у меня есть Т-клеточный иммунитет. Лично у меня (у каждого по-разному) они сохранялись где-то около полугода", - говорила она на YouTube-канале "Антонимы".

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Вестник Кавказа

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