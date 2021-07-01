Путин узаконил открытие в РФ филиалов IT-гигантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании обязаны открывать филиалы или представительства в России.

Так, в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что норма распространяется на владельцев интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс российских пользователей. "… должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", - говорится в указе.

Кроме того, в документе делается акцент на введении в отношении IT-компаний комплекса мер принуждения к выполнению российского законодательства, "включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя".

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ, в частности, это "соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber) и почтовый сервис (Gmail). Кроме того, мера распространяется на поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org", - говорится в документе. Уточняется, что в список могут вноситься новые компании.