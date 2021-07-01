Управляющие компании Дагестана "намудрили" с программой капремонта

Из-за ошибок в Программе капитального ремонта многоквартирных домов в Дагестане в нее попали дома, не нуждающиеся в ремонте, - сообщил в эфире РГВК "Дагестан" заместитель руководителя Дагестанского фонда капитального ремонта Салам Гасайниев.

"Управляющие компании просто дали недостоверные сведения об износе домов в 70 или 80%. В итоге большинство домов, которые не нуждаются и сегодня в ремонте, попали в нее на 2017–2019 годы. Деньги никто не рассчитал, техническое состояние недостоверное, прогнозирование проведено не было", – рассказал Гасайниев, передает "АиФ-Дагестан".

Региональная программа капремонта МКД была разработана и утверждена в 2014 году на период до 2040 года, но из-за того, что в нее попали дома, которые не нуждались в ремонте, поскольку были построены недавно, работы не были профинансированы.

В результате Дагестанский фонд капитального ремонта был вынужден сдвинуть на более поздние сроки ремонт ряда домов, собственники квартир в которых начали обращаться в суды и выигрывать дела, - говорится в сообщении.