Убийцу генерала Сулеймани нашли мертвым

Офицер Военно-воздушных сил США Джеймса Уиллиса обнаружен мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Отмечается, что спецслужбы Ирана заявляли о причастности Уиллиса к убийству главы спецподразделения "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

В настоящее время причины смерти устанавливаются, сообщает Lenta.ru.

Уиллис был командиром эскадрильи ВВС "Красная лошадь". Он находился в Катаре для поддержки военной операции армии США.

Напомним, что Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. В ответ на гибель генерала иранские войска нанесли удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

В конце декабря Тегеран сообщил, что к убийству Сулеймани подозреваются 48 человек. Личности уже установлены, власти работают над привлечением их к ответственности.