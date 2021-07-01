"Спутник V" разрешили всем в Армении

В Армении сняты возрастные ограничения для вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V", такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава республики.

"Вакцинация "Спутник V" может проводиться как в группах риска, так и среди лиц в возрасте 18 лет и старше", - цитирует его Sputnik Армения.

До этого делать прививки российским препаратом могли люди от 18 до 54 лет, по большей части медики, постояльцы и работники центров социального обеспечения.

Кроме того, с сегодняшнего дня лица, прошедшие полный курс вакцинации, могут не носить маски в закрытых помещениях.

Напомним, на данный момент в Армении можно получить вакцины "Спутник-V", AstraZeneca и китайский Coronavac. Идут переговоры о закупке препарата Johnson&Johnson.