Ставропольские ветеринары провели уникальную спасательную операцию

В ветеринарной клинике краевой станции по борьбе с болезнями животных было проведена уникальная операция, в результате которой удалось спасти жизнь коту.

В управлении ветеринарии СК сообщили о том, что к специалистам обратились владельцы животного, пострадавшего в драке с соплеменниками.

"Травма была серьезная – клык противника пробил брюшную полость и стенку мочевого пузыря, однако благодаря слаженной работе специалистов удалось восстановить целостность органа", - пишет "Ставропольская правда".