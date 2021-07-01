Россия не пустит афганских террористов в Таджикистан

Россия поможет Таджикистану в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, - заявил сегодня перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать Таджикистану всестороннюю помощь в случае нарастания террористической угрозы. Мы его, естественно, в одиночку не оставим", - сказал Шаманов, входящий в российскую делегацию.

Планируется, что ситуация в Афганистане станет темой для обсуждения на Совете ПА ОДКБ. Она может затрагиваться в оценочной плоскости – пока острого беспокойства по ней руководство Таджикистана не высказывает, но этот вопрос необходимо держать на контроле, - отметил Шаманов.

"Наш комитет проводит системные мероприятия по оценке ситуации. Мы предупреждали переброски части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге", - подчеркнул депутат.

Позицию российской стороны по поводу ситуации в Афганистане озвучивали и министр обороны, и президент, отметив, что следует подумать о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане, - указал Шаманов, добавив, что российские пограничники сейчас "принимают целый ряд мер организационного характера".