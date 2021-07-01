Главная » Новости

В Татарстане задержали члена запрещенной в России организации

В Татарстане задержали члена запрещенной в России организации

ФСБ объявила о задержании главаря татарстанской ячейки запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

По информации Центра общественных связей ведомства, подозреваемый, помимо вербовки граждан в ряды боевиков, занимался распространением экстремистской идеологии. Мужчину в наручниках доставили в изолятор.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

705 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!