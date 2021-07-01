В Татарстане задержали члена запрещенной в России организации

ФСБ объявила о задержании главаря татарстанской ячейки запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

По информации Центра общественных связей ведомства, подозреваемый, помимо вербовки граждан в ряды боевиков, занимался распространением экстремистской идеологии. Мужчину в наручниках доставили в изолятор.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.