Падение футбольных ворот стало фатальным для мальчика в Джанкое

На севере Крыма в Джанкое на десятилетнего мальчика рухнули футбольные ворота, он погиб, сообщает сайт СКР.

"Произошло падение металлических футбольных ворот на 10-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте трагедии", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Незакрепленные ворота были установлены на муниципальной спортивной площадке между многоквартирных домов, входящей в хозяйство управления по вопросам ЖКХ администрации Джанкоя.

Следователи считают, что это стало "результатом ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" чиновниками, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности), ведется следствие.