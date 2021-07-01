Главная » Новости

Падение футбольных ворот стало фатальным для мальчика в Джанкое

Падение футбольных ворот стало фатальным для мальчика в Джанкое

На севере Крыма в Джанкое на десятилетнего мальчика рухнули футбольные ворота, он погиб, сообщает сайт СКР.

"Произошло падение металлических футбольных ворот на 10-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте трагедии", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Незакрепленные ворота были установлены на муниципальной спортивной площадке между многоквартирных домов, входящей в хозяйство управления по вопросам ЖКХ администрации Джанкоя.

Следователи считают, что это стало "результатом ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" чиновниками, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности), ведется следствие.

1070 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!